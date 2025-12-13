hugo ekitike segna dopo soli 46 secondi con mohamed salah che osserva dalla panchina

Hugo Ekitike apre le marcature dopo appena 46 secondi, mentre Mohamed Salah osserva dalla panchina. Il Liverpool conquista il gol più rapido della stagione in Premier League, dando subito un vantaggio al team contro il Brighton. Un avvio sorprendente che ha catturato l’attenzione di tifosi e media.

Il Liverpool ha segnato il gol più veloce in Premier League in questa stagione ottenendo un vantaggio molto iniziale contro il Brighton questo pomeriggio. Erano trascorsi solo 46 secondi quando il Brighton non riusciva a liberare le proprie linee e il colpo di testa di Joe Gomez in area era perfetto per Hugo Ekitike che sparava alle spalle di Bart Verbruggen. È stato un inizio da sogno per il Liverpool e per il boss sotto pressione Arne Slot. I Reds hanno vinto solo una delle ultime cinque partite in campionato prima di oggi e la preparazione di questa partita è stata dominata dallo sfogo di Mohamed Salah che ha seguito il pareggio per 3-3 a Leeds lo scorso fine settimana.

Premier: scuse di Ekitike dopo l'espulsione "stupida e inutile" - Dopo il gol, l'espulsione, le critiche del suo allenatore, l'attaccante del Liverpool Hugo Ekitike si è scusato con i suoi compagni, riconoscendo che le emozioni lo "hanno travolto". ansa.it

Ekitike strigliato da Slot dopo l’espulsione più assurda: “Doveva andare da Chiesa e dirgli grazie” - Arne Slot è stato molto diretto nel definire il comportamenti di Hugo Ekitike, che s'è fatto espellere per doppia ammonizione a causa di un eccesso d'esultanza. fanpage.it

