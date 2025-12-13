House of Lucie ospita The Human Encounter del brindisino Marrazza
Il 14 dicembre, alle 18.30, House of Lucie di Ostuni ospita “The Human Encounter”, la mostra personale di Carlo Marrazza. L’esposizione presenta una serie di ritratti che esplorano l’incontro umano, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla relazione tra le persone. Un progetto che invita a riflettere sulla connessione e l’universalità dell’esperienza umana.
