hotel costiera nessuna seconda stagione su prime video

Hotel Costiera, la serie distribuita da Prime Video, non avrà una seconda stagione. Nonostante la vasta gamma di elementi che hanno caratterizzato la prima, la piattaforma ha deciso di non proseguire con il progetto, lasciando i fan senza nuovi episodi.

Tra i tanti, tantissimi, forse anche troppi ingredienti che hanno composto la prima stagione di Hotel Costiera, non cè n’è stato nessuno capace di convincere Prime Video ad andare avanti con il progetto: la piattaforma ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione. Una vera e propria doccia gelata, soprattutto dopo un battage pubblicitario di tutto rispetto che ha reso la serie Lux Vide un evento, complice anche la presenza di Jesse Williams come protagonista e leader di un cast formato tra gli altri anche da Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. Fremantle non si arrende e cerca un nuovo partner. Davidemaggio.it

