Hotel Costiera 2 non ci sarà

Tra i tanti, tantissimi, forse anche troppi ingredienti che hanno composto la prima stagione di Hotel Costiera, non ce n’è stato nessuno capace di convincere Prime Video ad andare avanti con il progetto: la piattaforma ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione. Una vera e propria doccia gelata, soprattutto dopo un battage pubblicitario di tutto rispetto che ha reso la serie Lux Vide un evento, complice anche la presenza di Jesse Williams come protagonista e leader di un cast formato tra gli altri anche da Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno e Pierpaolo Spollon. Fremantle non si arrende e cerca un nuovo partner. Davidemaggio.it

