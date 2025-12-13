Hockey ghiaccio | l’Italia sbatte ancora contro la Polonia Azzurri sconfitti nell’European Cup of Nations

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di hockey su ghiaccio incappa nuovamente nella sconfitta contro la Polonia nell’European Cup of Nations, replicando il risultato di un mese fa. Dopo aver aperto il torneo con una vittoria sull’Ungheria, i biancocelesti si sono dovuti arrendere ancora una volta ai polacchi, questa volta a Budapest, confermando le difficoltà della nazionale in questa competizione.

Risultato identico a quello di un mese fa: 2-4. L’Italia dell’hockey su ghiaccio, dopo aver aperto ieri il suo trittico di impegni con un’affermazione sull’Ungheria, perde ancora contro la Polonia; nella seconda tappa dell’ European Cup of Nations, questa volta sulla pista di Budapest mentre quattro settimane fa il ko era avvenuto in territorio polacco a Sosnowiec. LA CRONACA. Il Blue Team parte fortissimo: Segafredo dopo meno di tre minuti buca la gabbia avversaria per l’1-0 che arriva in power play. La Polonia però, dopo aver incassato il colpo, reagisce: all’ottavo minuto Lyszczarczyk pareggia, al 14? Krzemien (che aveva segnato nel recente precedente) timbra il gol del sorpasso. Oasport.it

hockey ghiaccio l8217italia sbatteHockey ghiaccio, l’Italia piega l’Ungheria nel match d’esordio del Tamas Sarkozy Memorial - Inizia con il piede giusto la nazionale italiane nel primo match del Sárközy Tamás Memorial Tournament 2025 in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). oasport.it

hockey ghiaccio l8217italia sbatteHockey ghiaccio: l’Italia lotta ai Mondiali U20, ma la Polonia si dimostra più forte - L'avventura dell'Italia ai Mondiali Under 20 di hockey su ghiaccio - oasport.it

hockey ghiaccio l8217italia sbatte ancora contro la polonia azzurri sconfitti nell8217european cup of nations

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia sbatte ancora contro la Polonia. Azzurri sconfitti nell’European Cup of Nations

ABBIAMO PROVATO UN ALLENAMENTO DI HOCKEY!

Video ABBIAMO PROVATO UN ALLENAMENTO DI HOCKEY!