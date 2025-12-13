Hockey ghiaccio | l’Italia sbatte ancora contro la Polonia Azzurri sconfitti nell’European Cup of Nations
L’Italia di hockey su ghiaccio incappa nuovamente nella sconfitta contro la Polonia nell’European Cup of Nations, replicando il risultato di un mese fa. Dopo aver aperto il torneo con una vittoria sull’Ungheria, i biancocelesti si sono dovuti arrendere ancora una volta ai polacchi, questa volta a Budapest, confermando le difficoltà della nazionale in questa competizione.
Risultato identico a quello di un mese fa: 2-4. L’Italia dell’hockey su ghiaccio, dopo aver aperto ieri il suo trittico di impegni con un’affermazione sull’Ungheria, perde ancora contro la Polonia; nella seconda tappa dell’ European Cup of Nations, questa volta sulla pista di Budapest mentre quattro settimane fa il ko era avvenuto in territorio polacco a Sosnowiec. LA CRONACA. Il Blue Team parte fortissimo: Segafredo dopo meno di tre minuti buca la gabbia avversaria per l’1-0 che arriva in power play. La Polonia però, dopo aver incassato il colpo, reagisce: all’ottavo minuto Lyszczarczyk pareggia, al 14? Krzemien (che aveva segnato nel recente precedente) timbra il gol del sorpasso. Oasport.it
