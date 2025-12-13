Ho ripreso la mia corsa verso una vita migliore

In un mondo in cui il destino può sembrare avverso, la corsa diventa simbolo di speranza e rinascita. Marco Zanni ha vissuto un percorso tra difficoltà e rinascita, scegliendo di correre verso un futuro migliore. La sua storia è un esempio di come possa essere possibile sfuggire alle ombre e costruire un nuovo inizio.

Si può correre verso un destino nero, oppure imparare a sfuggirgli. Marco Zanni ha fatto andata e ritorno, e per fortuna può raccontarlo. A 33 anni l’atleta riccionese ha una storia che va ben oltre i tanti chilometri passati a cercare di battere tutti con le scarpette ai piedi. Il 21 dicembre tornerà in gara alla Maratona di Pisa che l’anno scorso segnò il completamento della rinascita, sportiva ma soprattutto personale. L’edizione di quest’anno è intitolata a Galileo Galilei, e in effetti il motto ’eppur si muove’ si adatta bene anche alla parabola personale di Zanni, che ha conosciuto l’abisso ed è riuscito a risalire, ri-mettendosi a correre. Sport.quotidiano.net "Ho ripreso la mia corsa verso una vita migliore" - Marco Zanni sarà alla partenza della mezza maratona di Pisa intitolata a Galilei. sport.quotidiano.net

"Ho ripreso a correre con mia figlia" - Elisa Benvenuti, specialista in maratone e cento chilometri, non rinuncia alla sua passione portando con sé la bimba nel passeggino Se vi imbattete in una giovane donna che corre spingendo un ... ilrestodelcarlino.it

Incredibile incidente in Florida: un piccolo aereo a due motori atterra d’emergenza sull’autostrada I-95 e colpisce un’auto in corsa. Il video choc ripreso da una dashcam sta facendo il giro del mondo. Nonostante l’impatto, si registrano per fortuna soltanto feriti l - facebook.com facebook

Ripresa faticosa. Ma domenica forse si fa una corsa dei Babbi Natale ,non del mio paese..si va in trasferta . Avrei voglia di farla per divertirmi un po' e spero di reggerla x.com

© Sport.quotidiano.net - "Ho ripreso la mia corsa verso una vita migliore"

Sfera Ebbasta - Giovani Re (Visual)

Video Sfera Ebbasta - Giovani Re (Visual) Video Sfera Ebbasta - Giovani Re (Visual)