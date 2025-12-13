Gutierrez torna a Udine | Conte gestisce le rotazioni
Gutierrez torna a disposizione del Napoli, offrendo nuove opzioni a mister Conte. La rosa si arricchisce di segnali positivi provenienti dall’infermeria, alimentando la speranza di una squadra al completo per la prossima trasferta di Udine. La gestione delle rotazioni diventa strategica per affrontare al meglio la sfida, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività del team.
Un segnale incoraggiante arriva dall’infermeria del Napoli in vista della trasferta di Udine. Antonio Conte potrà infatti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Gutierrez torna a Udine: Conte gestisce le rotazioni - Gutierrez torna a Udine: Conte gestisce le rotazioni Un segnale incoraggiante arriva dall’infermeria del Napoli in vista della trasferta di Udine. forzazzurri.net
Conte: “Lobotka e Gutierrez in dubbio, Lukaku resta un’incognita” - Conte: “Lobotka e Gutierrez in dubbio, Lukaku resta un’incognita” Il Napoli torna da Lisbona con una sconfitta che pesa soprattutto sul piano fisico. forzazzurri.net
Gutierrez torna in panchina Lo spagnolo supera il problema alla caviglia e secondo Sky Sport sarà a disposizione per la sfida contro l'Udinese Ancora a riposo Lobotka e Lukaku, che proveranno ad essere convocati per la Supercoppa in Arabia #SSCN - facebook.com facebook
Gutierrez torna in panchina Lo spagnolo supera il problema alla caviglia e secondo Sky Sport sarà a disposizione per la sfida contro l'Udinese Ancora a riposo Lobotka e Lukaku, che proveranno ad essere convocati per la Supercoppa in Arabia #SSCN x.com
Kvaratskhelia Stupisce: Gol Mirabolante da Centrocampo! #SSCNapoli #Napoli #SerieA