Gutierrez torna a Udine | Conte gestisce le rotazioni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gutierrez torna a disposizione del Napoli, offrendo nuove opzioni a mister Conte. La rosa si arricchisce di segnali positivi provenienti dall’infermeria, alimentando la speranza di una squadra al completo per la prossima trasferta di Udine. La gestione delle rotazioni diventa strategica per affrontare al meglio la sfida, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività del team.

Un segnale incoraggiante arriva dall’infermeria del Napoli in vista della trasferta di Udine. Antonio Conte potrà infatti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

Gutierrez torna a Udine: Conte gestisce le rotazioni - Gutierrez torna a Udine: Conte gestisce le rotazioni Un segnale incoraggiante arriva dall’infermeria del Napoli in vista della trasferta di Udine. forzazzurri.net

gutierrez torna udine conteConte: “Lobotka e Gutierrez in dubbio, Lukaku resta un’incognita” - Conte: “Lobotka e Gutierrez in dubbio, Lukaku resta un’incognita” Il Napoli torna da Lisbona con una sconfitta che pesa soprattutto sul piano fisico. forzazzurri.net

gutierrez torna a udine conte gestisce le rotazioni

© Forzazzurri.net - Gutierrez torna a Udine: Conte gestisce le rotazioni

Kvaratskhelia Stupisce: Gol Mirabolante da Centrocampo! #SSCNapoli #Napoli #SerieA

Video Kvaratskhelia Stupisce: Gol Mirabolante da Centrocampo! #SSCNapoli #Napoli #SerieA