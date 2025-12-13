GUIDA TV 13 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida TV di BubinoBlog per il 13 dicembre 2025, con tutti gli appuntamenti serali tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Scopri cosa vedere questa sera, tra programmi, talent e intrattenimento. Non perdere l'occasione di giocare al Totoshare e indovinare gli ascolti, per una serata all’insegna della tv e del divertimento.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:25 01:35 Ballando con le Stelle Sottovoce e Dintorni Talent Talk Show Rai2 21:20 23:00 S.W.A.T. 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:25 Indovina chi Viene a Cena BlobRedux Inchieste Video-frammenti Rete 4 21:30 00:00 Unknown: Senza Identità Confessione Reporter new Film Inchieste Canale 5 21:30 01:30 Il Volo: Tutti per Uno Viaggio nel Tempo R Tg5 Speciale Show Rubrica Italia 1 21:30 00:00 Mrs. Doubtfire: Mammo per Sempre Fallen Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole Grantchester Talk Show Serie Tv Tv8 21:25 22:50 4 Ristoranti R 4 Ristoranti R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show Attenzione! Per “Ballando con le Stelle” viene considerato il dato dalle 22:00. Bubinoblog
