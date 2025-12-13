Guerra Ucraina soldati russi circondati a Kupiansk | la controffensiva vincente di Kiev e Zelensky esulta

Le forze ucraine hanno lanciato una controffensiva a Kupiansk, riuscendo a circondare i soldati russi e a riconquistare parte della città. Questa operazione rappresenta un punto di svolta nel conflitto, con il presidente Zelensky che si mostra vittorioso e sicuro dei progressi delle truppe ucraine.

Le forze ucraine hanno recentemente liberato parte di Kupiansk in una controffensiva che ha consentito al Presidente Volodymir Zelensky di farsi fotografare ieri, con indosso il giubbotto anti. Ilmattino.it Guerra Ucraina, soldati russi circondati a Kupiansk: la controffensiva vincente di Kiev (e Zelensky esulta) - Le forze ucraine hanno recentemente liberato parte di Kupiansk in una controffensiva che ha consentito al Presidente Volodymir Zelensky di farsi fotografare ieri, con indosso il giubbotto ... ilmessaggero.it

Guerra Ucraina Russia, Witkoff incontra Zelensky. Ue congela asset Mosca. LIVE - L'inviato Usa incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino, mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fine de ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Ue blocca asset russi. Mosca: “Tregua solo dopo ritiro da Donbass” x.com

Ucraina, soldati russi camminano tra le rovine di Pokrovsk

