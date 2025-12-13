Guerra Putin minaccia l’Europa | Presto ritorsioni! Cosa succede

In un contesto di crescente tensione internazionale, la Russia sotto la guida di Putin ha minacciato ritorsioni contro l’Europa, in risposta alle misure di congelamento degli asset russi adottate dall’Unione Europea. Questa escalation mette in discussione la stabilità delle relazioni e apre a possibili sviluppi nel panorama geopolitico e finanziario globale.

Il congelamento degli asset russi da parte dell’Unione Europea rappresenta un’azione finanziaria di portata significativa, e le conseguenze immediate non sono tardate a manifestarsi, almeno a livello retorico. La portavoce del ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha rilasciato una dichiarazione perentoria che non lascia spazio a interpretazioni: la risposta di Mosca alle mosse sanzionatorie dell’UE non solo è attesa, ma è già in fase di attuazione. Questo segnale di pronta reazione sottolinea la gravità con cui il Cremlino percepisce l’espropriazione di tali fondi e la sua determinazione a difendere i propri interessi economici sulla scena internazionale. Thesocialpost.it Putin minaccia l’Europa: “Pronti alla guerra”. L’Ue proibisce il gas russo - A margine dei colloqui di pace per l’Ucraina Vladimir Putin ha minacciato l’Europa; l’Ue risponde vietando “per sempre” il gas russo ... quifinanza.it

Putin: Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti

