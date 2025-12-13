Gudmundsson Inter la rivelazione sul mercato 2023 | Parlavo con i nerazzurri e con la Juventus

Durante l'estate 2023, Gudmundsson Inter ha attirato l'attenzione come una delle principali rivelazioni di mercato. In un'intervista, il centravanti della Fiorentina ha svelato dettagli sui suoi contatti con Inter e Juventus, offrendo uno sguardo esclusivo sulle trattative più importanti di questa sessione di mercato.

Inter News 24 Gudmundsson Inter, l’attaccante della Fiorentina torna a parlare dell’estate più difficile della sua carriera: le parole del centravanti. Intervistato nel podcast Chess After Dark, Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997 oggi alla Fiorentina, è tornato a raccontare uno dei momenti più delicati della sua carriera, quello legato all’estate del 2023. Un periodo segnato profondamente dalle accuse di stupro che lo hanno portato anche ad affrontare un processo, una vicenda extracalcistica che ha avuto ripercussioni dirette anche sul suo futuro professionale e sulle trattative di mercato che lo riguardavano. Internews24.com Gudmundsson: "Prima di andare alla Fiorentina parlavo con Juve e Inter, ma dopo le accuse di stupro sono spariti" - Intervenuto al podcast "Chess After Dark", Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997 della Fiorentina, svela un retroscena di mercato riguardante la Juventus: "Un anno ... tuttojuve.com #Gudmundsson: "Parlavo con Inter e Juve, quando arrivarono le accuse contro di me si ritirarono" x.com Berardi si è fermato e tornerà nel 2026, si scalda Volpato nel Sassuolo. Nella Fiorentinma Comuzzo rileva lo squalificato Pongracic, Gudmundsson in attacco con Kean. Nell'inter Zielinski e Mkhitaryan in ballottaggio, a destra ancora Carlos Augusto. Nel Como - facebook.com facebook © Internews24.com - Gudmundsson Inter, la rivelazione sul mercato 2023: «Parlavo con i nerazzurri e con la Juventus»

