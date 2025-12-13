gubbio emergenza piena con la torres non va oltre lo 0 0

Una sfida importante per il Gubbio, che cerca di risollevarsi dopo le recenti difficoltà. Tuttavia, contro la Torres la squadra non riesce a trovare la rete e chiude l'incontro con uno zero a zero. La partita, attesa come occasione di rilancio, si conclude senza vincitori né vinti, lasciando ancora molte sfide da affrontare.

Gubbio (Perugia), 13 dicembre 2025 – Doveva essere la partita del riscatto, sotto tutti i punti di vista. E invece contro la Torres, al «Barbetti», il Gubbio si conferma in piena emergenza: numerica, perché una squadra già ridotta all’osso perde Djankpata per infortunio e Conti per espulsione; di risultato, perché lo 0-0 contro l’ultima in classifica non cambia la situazione recente; e di prestazione, perché nonostante tutto non si è visto lo scatto richiesto in una situazione come quella attuale. La partita è quasi impalpabile. Al 14° ci prova Di Massimo dal limite ma il tentativo è pigro e Zaccagno respinge in tuffo, tre minuti dopo invece Starita approfitta di un errore di Bruscagin, scarica per Di Stefano che calcia di destro ma viene respinto dal suo compagno Musso, finito a terra nel tentativo di evitare la sfera. Sport.quotidiano.net

