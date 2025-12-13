Guasto al motore dopo il decollo atterraggio d' emergenza per Boeing della United Airlines

Un Boeing 777-200ER della United Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza dopo un guasto al motore durante il decollo dall'aeroporto di Washington Dulles, con incendio vicino alla pista. L'incidente ha coinvolto il volo diretto a Tokyo Haneda, portando alla necessità di un rientro immediato e alla gestione di una situazione di emergenza.

Un Boeing 777-200ER della United Airlines è stato costretto a tornare indietro oggi dopo essere partito dall' aeroporto di Washington Dulles per Tokyo Haneda, a seguito di un guasto al motore al decollo che ha causato un incendio vicino alla pista, secondo quanto riferito dai media Usa. "Poco dopo il decollo, il volo United 803 è tornato a Washington Dulles ed è atterrato in sicurezza per riparare un guasto a uno dei suoi motori", ha spiegato la compagnia aerea, aggiungendo che non sono stati segnalati feriti tra i 275 passeggeri e i 15 membri dell'equipaggio. Ora dovrebbero raggiungere la loro destinazione originale a bordo di un altro aereo in partenza più tardi sabato. Ilgiornale.it

