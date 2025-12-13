Guasticce camion a fuoco in Fi-Pi-Li | chiuso un tratto della superstrada

Un incendio ha interessato un camion sulla Fi-Pi-Li a Guasticce, provocando la chiusura di un tratto della superstrada. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e le operazioni di gestione dell'emergenza sono in corso.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato a un pauroso incendio sulla Fi-Pi-Li intorno alle 16.30 di oggi, sabato 13 settembre, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire da Livorno e da Pisa per spegnere le fiamme che avvolgevano un camion all'altezza del chilometro. Livornotoday.it

Camion a fuoco in Fi-Pi-Li: a pochi passi dal carico in fiamme

