Grottaminarda la crudeltà a volto scoperto | un ragazzino aggredito tra l’indifferenza

A Grottaminarda, un giovane di 14 anni è stato vittima di un'aggressione violenta, mentre trascorreva un pomeriggio con amici. L'episodio, avvenuto in modo brutale e senza motivo apparente, ha suscitato sconcerto e preoccupazione, evidenziando un clima di indifferenza e la necessità di riflettere sulla sicurezza dei giovani.

Un ragazzo di 14 anni è stato brutalmente aggredito, con violenza inaudita, mentre cercava solo di passare un pomeriggio come tanti, tra amici e un pallone. L'incidente è avvenuto a Grottaminarda, durante la fiera dell'Immacolata, nel cuore della villa comunale, un luogo che dovrebbe essere un.