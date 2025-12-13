Grottaminarda accoglie 40 abeti | il Natale si tinge di verde
A Grottaminarda il clima natalizio prende vita con l'arrivo di 40 abeti donati al Comune, pronti ad essere posizionati lungo Corso Vittorio Veneto. Questa iniziativa mira a creare un'atmosfera festosa e a valorizzare il paesaggio urbano, contribuendo a rendere il centro cittadino più accogliente e ricco di spirito natalizio.
