Grandi paure e piccole patrie | perché stiamo tornando al localismo armato

In un contesto di rapide trasformazioni sociali e globali, si assiste a un ritorno al localismo e a forme di identitarismo più aggressive. Il 59° Rapporto Censis evidenzia questa tendenza, che riflette un mutamento profondo nelle dinamiche collettive, segnando una fase di retromarcia rispetto a un mondo ormai in veloce cambiamento.

Un mondo e una società in veloce retromarcia. Il 59esimo Rapporto Censis ha confermato ciò che si conosce da tempo: che il Grand Hotel Abisso, espressione tragicomica, ha aperto le porte. Mentre si stanno chiudendo quelle di un benessere diffuso che vediamo sempre più rarefarsi. Si respira un vago ma sensibile catastrofismo che contrasta col divertimento esagerato che viene proposto un po’ ovunque. Le imminenti feste e la pubblicità, perfetta fotosintesi del sentimento pubblico prevalente, sono la faccia festosa di un mondo in guerra: guerre sul campo, guerre asimmetriche e ibride, a bassa intensità, guerre commerciali, proteste di piazza sempre meno pacifiche. Lettera43.it

