Grande umanità e gentilezza in Chirurgia | meravigliato sotto tutti gli aspetti

Un messaggio di riconoscenza evidenzia l'eccezionale umanità e professionalità del reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Perrino di Brindisi. Un paziente, alla sua prima esperienza di ricovero, ha voluto condividere la sua gratitudine per l'attenzione e la cortesia dimostrate dal personale durante il suo soggiorno, sottolineando l'importanza di un approccio umano nell'ambito sanitario.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento per il reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Perrino di Brindisi, dove un paziente, alla sua prima esperienza di ricovero, ha voluto testimoniare la professionalità e l'umanità riscontrate durante la sua degenza.A seguito al mio. Brindisireport.it Un piccolo passo per l'uomo,un grande passo per l'umanità...... - facebook.com facebook La #cucinaItaliana diventa #Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità @UNESCO. Un grande riconoscimento per la nostra storia #gastronomica: è la prima #cucina al mondo che viene riconosciuta dall' #Unesco nella sua "interezza". x.com © Brindisireport.it - "Grande umanità e gentilezza in Chirurgia: meravigliato sotto tutti gli aspetti"