Grande sfida a biliardino Il gol partita azionerà l’accensione della natività

Un Palio in versione natalizia per "accendere" il Presepe. E’ questa la novità odierna che prenderà il via a partire dalle 15, quando in occasione dell’apertura della "Via dei Presepi" (comprendente anche il presepe che si illumina con i goal del calciobalilla) si svolgerà un torneo di biliardino tra le Contrade del CaStellare. Fino alla finale e al gol-partita che azionerà l’accensione della natività. In corsa per aggiudicarsi il torneo ci sono otto squadre corrispondenti alle contrade del Palio, composte ciascuna da due giocatori, che disputeranno i quarti e le semifinali nei due biliardini dove non è presente il meccanismo che illumina il presepe. Lanazione.it

