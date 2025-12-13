Grande Fratello slitta la finale | ecco dove e quando vederla

La finale del Grande Fratello è stata ufficialmente posticipata, causando l’attesa dei fan di scoprire il vincitore di questa edizione. Di seguito tutte le informazioni aggiornate su dove e quando seguire l’ultima puntata del reality, che promette emozioni e sorprese.

Gli spettatori di Grande Fratello dovranno aspettare più tempo del previsto per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione "total nip" del reality più famoso della tv. La finalissima dello show condotto da Simona Ventura era infatti prevista per lunedì 15 dicembre, ma già da giorni circolavano voci su un possibile slittamento della puntata finale. Voci che, ad oggi, sono state confermate: la finalissima del Grande Fratello, che vedrà lo scontro tra Anita, Giulia, Jonas, Grazia e il vincitore dello scontro tra Omer e Domenico, non andrà in onda lunedì, come previsto. Al suo posto ci sarà invece una "seconda semifinale", una sorta di episodio extra che è stato aggiunto proprio negli ultimi giorni per mantenere la posizione nella prima serata di lunedì.

