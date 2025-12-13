Grammichele ennesima aggressione all’ex compagna | arrestato dai carabinieri

A Grammichele, una giovane donna di 24 anni ha denunciato un nuovo episodio di violenza da parte dell’ex compagno, un 28enne. I Carabinieri sono intervenuti prontamente su richiesta di aiuto, confermando ancora una volta l'importanza della tutela e della sicurezza delle vittime di abusi.

La richiesta di aiuto e il primo intervento. Una giovane donna di 24 anni, di origine romena, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Grammichele per denunciare l'ennesimo episodio di violenze e soprusi subiti dall'ex compagno, un 28enne connazionale. In seguito alla denuncia e agli indizi raccolti, l'uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.00, la donna ha contattato il 112 NUE, facendo intervenire immediatamente una pattuglia presso l'abitazione in cui vive con il padre, nel centro di Grammichele.