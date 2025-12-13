Governo AMeloni | le priorità del 2026 saranno le riforme

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, indica le riforme come le principali priorità del Governo per il 2026. In un'intervista a Il Giornale, Meloni sottolinea l'importanza di intervenire su vari settori per garantire un futuro stabile e sostenibile per l’Italia.

Roma, 13 dic. (askanews) – “La parola chiave del 2026? Riforme”. Lo assicura la responsabile della segreteria politica Fdi, Arianna Meloni, in una intervista a Il Giornale. Questo perchè, spiega, “il segnale più importante lanciato dal governo è la stabilità, un valore che ha risvegliato l’Italia. La certezza economica è fondamentale e va assicurata con riforme solide. Non ha pagato quella lunga stagione con decine di partiti al governo che ha creato storture economiche. Gli elettori devono essere garantiti: dalle urne deve uscire vittorioso un governo e non un esecutivo scelto al ribasso dai partiti per trovare un punto in comune. Ildenaro.it

