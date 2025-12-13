Golf le cattive condizioni climatiche stravolgono il programma dell’Alfred Dunhill Championship

Le condizioni meteorologiche avverse a Johannesburg hanno profondamente influenzato il terzo round dell’Alfred Dunhill Championship, costringendo gli organizzatori a interrompere e successivamente sospendere definitivamente le gare. La giornata è stata caratterizzata da pioggia intensa e vento forte, riducendo drasticamente le possibilità di gioco e alterando il normale svolgimento del torneo.

Si è visto pochissimo golf quest’oggi a Johannesburg (Sudafrica). Condizioni climatiche che hanno costretto gli organizzatori ad interrompere e poi sospendere definitivamente il terzo round dell’ Alfred Dunhill Championship (montepremi 1,5 milioni di euro). Pochissime le buche concluse dai golfisti, che domani torneranno a calcare i prati del percorso sudafricano con l’evento che si chiuderà al termine del terzo round e quindi sul format delle 54 buche. Classifica che di conseguenza resta immutata rispetto a ieri. Lo spagnolo Eugenio Lopez-Chacarra guida la leaderboard con lo score di -15 (129 colpi) e vanta due lunghezze di margine sul sudafricano J. Oasport.it Volkswagen Golf R32 vs Alfa Romeo 147 GTA: retro V6 hot hatch battle la Volkswagen Golf R32 diede origine al marchio R, che continua ancora oggi con enorme successo. Derivava dalla Golf V6 4MOTION, che montava il V6 da 2,8 litri della Golf Mk3 us - facebook.com facebook "GOLF CLUB LA CASTELLUCCIA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L" - Results on X | Live Posts & Updates x.com © Oasport.it - Golf, le cattive condizioni climatiche stravolgono il programma dell’Alfred Dunhill Championship

2025 TOTO Japan Classic Shortened to 54 Holes Due to Weather | LPGA Update

Video 2025 TOTO Japan Classic Shortened to 54 Holes Due to Weather | LPGA Update Video 2025 TOTO Japan Classic Shortened to 54 Holes Due to Weather | LPGA Update