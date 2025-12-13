Golf le cattive condizioni climatiche stravolgono il programma dell’Alfred Dunhill Championship

Le condizioni meteorologiche avverse a Johannesburg hanno profondamente influenzato il terzo round dell’Alfred Dunhill Championship, costringendo gli organizzatori a interrompere e successivamente sospendere definitivamente le gare. La giornata è stata caratterizzata da pioggia intensa e vento forte, riducendo drasticamente le possibilità di gioco e alterando il normale svolgimento del torneo.

Si è visto pochissimo golf quest’oggi a Johannesburg (Sudafrica). Condizioni climatiche che hanno costretto gli organizzatori ad interrompere e poi sospendere definitivamente il terzo round dellAlfred Dunhill Championship (montepremi 1,5 milioni di euro). Pochissime le buche concluse dai golfisti, che domani torneranno a calcare i prati del percorso sudafricano con l’evento che si chiuderà al termine del terzo round e quindi sul format delle 54 buche. Classifica che di conseguenza resta immutata rispetto a ieri. Lo spagnolo Eugenio Lopez-Chacarra guida la leaderboard con lo score di -15 (129 colpi) e vanta due lunghezze di margine sul sudafricano J. Oasport.it

