Golf | al Grant Thornton Invitational doppio record del percorso per Hull Brennan e Thompson Clark

Durante il Grant Thornton Invitational, l'ultimo evento della stagione PGA Tour, si sono registrati due record del percorso, firmati rispettivamente da Hull/Brennan e Thompson/Clark, dimostrando prestazioni eccezionali e un livello di gioco straordinario.

Non una, ma due volte arriva il record del percorso al Grant Thornton Invitational, sostanzialmente ultimo evento dell’anno sotto l’egida del PGA Tour. Tre giorni, tre giri, 16 coppie formate da un uomo e una donna e tanta, tantissima carica, visto quel che si vede sui green. In particolare, sono due i binomi ad abbattere il record del percorso, con Charley HullMichael Brennan e Lexi ThompsonWyndham Clark che piazzano un -17 da par loro. Tradotto: 55 colpi. Di tutti loro, l’unica figura non americana è Hull, inglese. Terza posizione per Lauren CoughlinAndrew Novak, che si collocano a due colpi di distanza e con uno di vantaggio su un terzetto che si lascia guardare a -14: Rose Zhang (USA)Si Woo Kim (Corea del Sud), Jennifer Kupcho (USA)Chris Gotterup (USA), Nelly Korda (USA)Denny McCarthy (USA). Oasport.it Golf: al Grant Thornton Invitational doppio record del percorso per Hull/Brennan e Thompson/Clark - Non una, ma due volte arriva il record del percorso al Grant Thornton Invitational, sostanzialmente ultimo evento dell'anno sotto l'egida del PGA Tour. oasport.it

