goggia in crescita terza a st moritz la giovane aicher beffa la vonn

A Sankt Moritz, Sofia Goggia mostra segnali di crescita nelle prime due libere della stagione europea, confermando la sua buona forma. Nel frattempo, la giovane Aicher sorprende, superando la leggendaria Vonn e conquistando un risultato importante nel weekend di gara. Un inizio promettente per le protagoniste del circo bianco in vista delle prossime competizioni.

Il week end di Sankt Moritz ci restituisce una Sofia Goggia in buona form a nelle prime due libere della stagione europea. La bergamasca è stata quarta nella gara di venerdi e terza in quella di sabato con notevoli miglioramenti nelle giornate in cui il mondo dello sci ha scoperto quanto si può essere forti a oltre 41 anni. Il palcoscenico se l’è preso tutto Lindsay Vonn con un primo e un secondo posto, beffata nella gara di sabato dalla tedesca Aicher, che ha quasi vent’anni in meno dell’americana. Uno scontro generazionale incredibile che stavolta ha premiato la più giovane ma Lindsay rimesso a nuovo dopo l’operazione al ginocchio e con cinque chili in più di muscoli dopo una preparazione incredibile è la vera Winder woman dello sci e si prende il ruolo di favorita per le Olimpiadi di Milano-Cortina, lei che sulla neve delle Tofane si è sempre trovata a suo agio. Panorama.it

