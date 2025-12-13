Goggia conquista il primo podio stagionale arriva terza nella seconda discesa di St Moritz
Sofia Goggia ottiene il suo primo podio stagionale nella seconda discesa di St. Moritz, chiudendo al terzo posto. La sciatrice italiana dimostra di essere in buona forma, puntando a migliorare ulteriormente nel corso della stagione. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per il proseguo delle competizioni.
Primo podio stagionale per Sofia Goggia. L’ azzurra arriva terza nella seconda discesa di St. Moritz, con il tempo di 1.30.79. Ieri aveva conquistato il quarto posto nella discesa femminile. Ancora sul podio Lindsey Vonn dopo la vittoria di ieri; l’americana arriva seconda, in 1.30.74. Primo posto per la tedesca 22enne Emma Aicher, in 1.30.50. Buona prestazione anche per un’altra italiana in gara, ovvero Laura Pirovano, arrivata sesta con il tempo di 1.31.26. Goggia: «Gareggerò ancora fino al 2027, poi si vedrà». L’intervista al Corriere della Sera. Trentatré anni il 15 novembre, una carriera importante anche se con tante sfortune. Ilnapolista.it
