di Antonio Petrucci Oltre 400 spettacoli all’anno in 25 Stati e un secolo di storia alle spalle E sono 100! Non i punti, uno spartiacque classico che dà di solito la portata di un match spettacolare, di un attacco in salute e di triple doppie "a iosa". Qui siamo dinanzi a un traguardo storico, i 100 anni della leggendaria squadra di basket già inserita nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame: quella degli Harlem Globetrotters, che si festeggiano nel 2026. Famosi in tutto il mondo per la loro abilità tecnica e per la spettacolarità del gioco, i Globetrotters uniscono da sempre sport e intrattenimento: palleggi incredibili, tiri impossibili, passaggi dietro la schiena e gag con avversari e arbitri trasformano ogni partita in uno show adatto a tutte le età. Sport.quotidiano.net

Globetrotters eterni. Un secolo in viaggio - Il loro basket spettacolo ha abbattuto i pregiudizi e i muri della guerra fredda