In un contesto caratterizzato da risultati che non rispecchiano appieno le prestazioni, le recenti parole di Gliozzi e Mendes evidenziano l'impegno e la determinazione della squadra. Nonostante le difficoltà, l'attenzione rimane focalizzata sulla qualità del gioco e sul contributo di ogni singolo elemento.

Diciamolo subito. Il periodo è un po’ quello che è, anche se il problema di queste ultime gare è legato più al risultato che non alla prestazione. Andrea Sottil lo sa, e sa pure che la gara di La Spezia può essere il momento giusto per ridare quel che segnale al campionato che manca da alcune giornate. "Non dimentichiamo che questa è una squadra la cui ossatura ha sfiorato l’anno scorso la serie A e che ha un allenatore esperto come Donadoni. Grande rispetto per loro, ma questa settimana ci siamo preparati molto bene e andiamo là per fare la nostra partita. Le prestazioni da parte nostra ci sono sempre state, ed anche di livello a mio parere, poi il calcio viaggia anche su degli episodi: abbiamo analizzato come sempre le partite per trovare spunti per migliorare i particolari nelle due fasi. Ilrestodelcarlino.it

"Gliozzi ha dato tanto, Mendes lo vedo sul pezzo" - Il periodo è un po’ quello che è, anche se il problema di queste ultime gare è legato più al risultato che non alla prestazione. ilrestodelcarlino.it