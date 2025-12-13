gli usa hanno attaccato una nave partita dalla cina e diretta in iran

Gli Stati Uniti hanno intercettato una nave cinese diretta in Iran, in un'operazione in mare aperto volta a bloccare il rifornimento dell’arsenale iraniano. Questa azione si inserisce nel contesto delle tensioni nella regione, segnalando un'intensificazione delle attività militari e diplomatiche tra le potenze coinvolte.

Un’operazione in mare aperto per impedire all’ Iran di ricostituire il suo arsenale dopo i raid americani e israeliani di giugno. A raccontare del blitz è il Wall Street Journal che, sulla base di resoconti di ufficiali Usa, scrive di come a novembre le forze americane sarebbero salite a bordo di una nave nell’ oceano Indiano per sequestrare materiale partito dalla Cina e diretto a Teheran. Quando le forze speciali statunitensi hanno abbordato il cargo, la nave sarebbe stata a centinaia di miglia dalla costa dello Sri Lanka. L’imbarcazione ha poi potuto riprendere il viaggio, affermano le fonti del Wsj, secondo cui gli Stati Uniti avevano monitorato attentamente la spedizione e le informazioni di intelligence raccolte suggerivano il carico fosse destinato ad aziende iraniane specializzate nell’approvvigionamento di componenti per il programma missilistico della Repubblica Islamica. Ilfattoquotidiano.it

