Gli scontri tra Thailandia e Cambogia continuano | a intervenire è Donald Trump

Gli scontri tra Thailandia e Cambogia proseguono, con l'intervento di Donald Trump annunciato come tentativo di mediazione. L'obiettivo era ottenere un

Il tentativo di mediazione tra Thailandia e Cambogia annunciato dal presidente degli Stati Uniti doveva garantire un “cessate il fuoco”. Malgrado quanto detto da Donald Trump, gli scontri continuano. Il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia era fragile. Secondo quanto riportato da Il Post, lo scontro sembra tutt’altro che arrestato. Il primo ministro thailandese, Anutin Charnvirakul, ha dichiarato che l’esercito non intende fermarsi, fintanto che la Cambogia non ritira le sue truppe. In aggiunta Charnvirakul chiede che la Cambogia rimuova le mine antiuomo piazzate lungo il confine. Il ministro della Difesa cambogiano ha confermato che alcuni aerei thailandesi hanno bombardato delle aree di confine durante la notte. Metropolitanmagazine.it

I combattimenti fra Thailandia e Cambogia continuano - Sabato sono continuati gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, nonostante poche ore prima il presidente degli Stati Uniti avesse annunciato che, attraverso la sua mediazione, i due paesi si ... ilpost.it