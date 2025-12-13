Gli auguri speciali del campione Jacobs tra i bimbi ricoverati | Un abbraccio emozionante

Il campione atletico si distingue ancora una volta per il suo spirito generoso, regalando un momento di gioia ai piccoli pazienti dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Con un gesto carico di emozione, Jacobs ha portato auguri speciali e un abbraccio caloroso ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria, rendendo il Natale ancora più significativo.

Una grande sorpresa di Natale per i bambini ricoverati nei due reparti di pediatria dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il velocista azzurro, oro olimpico a Tokyo nel 2021 nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100 di atletica leggera, Marcell Jacobs, ieri mattina ha fatto visita ai ragazzini per consegnare alcuni doni natalizi. "Le imprese incredibili sono quelle che portate avanti voi qui, che restituite speranza a chi l’ha persa – ha detto, visibilmente emozionato l’atleta azzurro, al primo appuntamento di questo tipo –. Spero di essere riuscito a trasmettere un minimo di gioia, speranza ed energia in più a questi bambini e spero che questa esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me". Ilgiorno.it

