Nel primo turno di ritorno, il Mezzolara scende in campo prima della Spal, nel tentativo di ottenere una vittoria e mettere pressione ai biancazzurri di Di Benedetto. Durante l’andata, la squadra biancazzurra ha già affrontato diverse sfide in anticipo, e questa occasione rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni nella corsa alla posizione in classifica.

Nel corso del girone di andata la Spal ha giocato diverse volte in anticipo, mentre stavolta tocca al Mezzolara scendere in campo prima dei biancazzurri con l’obiettivo di vincere e mettere pressione alla squadra di Di Benedetto. L’ostacolo sulla strada del Mezzolara però non è da sottovalutare: oggi alle 15 allo stadio Caselli di Sant’Agostino i ramarri sono determinati a fermare la capolista confezionando il più bel regalo possibile a Iglio e compagni. Inevitabilmente è una gara che interessa tantissimo alla Spal e ai propri sostenitori che oggi tiferanno Sant’Agostino contro la principale antagonista in chiave promozione. Sport.quotidiano.net

Gli anticipi. Fari su Sant’Agostino-Mezzolara - Nel corso del girone di andata la Spal ha giocato diverse volte in anticipo, mentre stavolta tocca al Mezzolara scendere in campo prima dei biancazzurri con l’obiettivo di vincere e mettere pressione ... sport.quotidiano.net