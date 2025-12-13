Gli anni di guerra hanno profondamente segnato Zelensky, influenzando anche l'immagine che ne hanno alcuni osservatori. Tra le dichiarazioni più eclatanti, si racconta che Michele Santoro abbia definito il presidente ucraino

Leggo, e poi controllo – forse non è vero – che Michele Santoro ha detto nella trasmissione di Floris che "Zelensky è un morto che cammina". Avevo pensato che forse non fosse vero, e poi avevo pensato che forse l'aveva detto per dare un allarme, per solidarizzare. L'ha detto con un gran compiacimento. Era contento di dirlo. Ieri ho letto – non ho avuto bisogno di controllare – che Sergej Viktorovic? Lavrov, il ministro degli esteri della Federazione russa, ha detto che Zelensky non ha altro interesse che prolungare il conflitto "per una questione di sopravvivenza politica, e forse anche fisica".

Gli anni di guerra lasciano il segno su Zelensky. Ma anche su chi lo vede quasi morto - Il leader ucraino ha perduto molto del sostegno di cui era stato investito all'inizio dell'invasione.