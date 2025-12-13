Gli Academy indiscono una raccolta fondi per i loro 100 anni

Gli Academy, celebri per i loro 100 anni di storia, stanno organizzando una raccolta fondi per sostenere progetti culturali e artistici. Questa iniziativa rappresenta un'occasione per rafforzare i legami tra il cinema internazionale e quello italiano, creando un ponte tra Hollywood e Cinecittà, e promuovendo la collaborazione e la crescita nel settore cinematografico globale.

Cosa potrebbe unire Gli Academy a stelle e strisce, con la nostra Cinecittà, tutta italiana? una raccolta fondi. Ebbene sì, per festeggiare i 100 anni le due realtà produttive si apprestano ad una raccolta fondi, tutta destinata allo stesso progetto, che prende il nome di Academy 100. Scopriamo insieme in cosa consiste. Una raccolta da 50 milioni di dollari. L’Academy of mortion picture arts and science, festeggia un secolo dalla sua nascita. Per l’occasione ha lanciato una raccolta fondi mondiali di ben 50 milioni di dollari. Si festeggia un traguardo importante non solo per i premi Oscar ma anche per tutto ciò che gli Academy rappresenta. Metropolitanmagazine.it Gli Academy indiscono una raccolta fondi per i loro 100 anni - Cosa potrebbe unire Gli Academy a stelle e strisce, con la nostra Cinecittà, tutta italiana? msn.com

