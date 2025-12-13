Giunta ancora al palo dopo 10 giorni Bordate dalla consigliera di maggioranza | Città merita di meglio

A dieci giorni dall'azzeramento della giunta comunale, il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, si trova ancora in una fase di stallo. La situazione politica locale resta incerta, mentre emergono critiche e opinioni sulla direzione futura dell'amministrazione.

A dieci giorni dall’azzeramento della giunta comunale, il sindaco di Aversa Francesco Matacena sembra essere ancora in alto mare.Al momento l’ipotesi che circola per il nuovo esecutivo è quella dell’usato sicuro e del rinnovamento parziale. Insomma, si cerca di aggirare l'ostacolo della crisi e. Casertanews.it

