Giugliano presentata ieri Generazione progresso | al via il progetto associativo

È stato presentato ieri a Giugliano il progetto associativo “Generazione Progresso”, un'iniziativa che mira a coinvolgere la comunità locale in attività di sviluppo e crescita sociale. L'evento ha segnato l'inizio di un percorso volto a promuovere valori di progresso e partecipazione tra i cittadini.

L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it La vittima ha finto di accettare l’accordo, ma si è presentata subito ai Carabinieri, che hanno organizzato un servizio mirato #Giugliano #cavallodiritorno - facebook.com facebook © Teleclubitalia.it - Giugliano, presentata ieri “Generazione progresso”: al via il progetto associativo

Giugliano, presentata ieri Generazione progresso: al via il progetto associativo

Video Giugliano, presentata ieri Generazione progresso: al via il progetto associativo Video Giugliano, presentata ieri Generazione progresso: al via il progetto associativo