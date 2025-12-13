Giugliano presentata ieri Generazione progresso | al via il progetto associativo
È stato presentato ieri a Giugliano il progetto associativo “Generazione Progresso”, un'iniziativa che mira a coinvolgere la comunità locale in attività di sviluppo e crescita sociale. L'evento ha segnato l'inizio di un percorso volto a promuovere valori di progresso e partecipazione tra i cittadini.
L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
La vittima ha finto di accettare l’accordo, ma si è presentata subito ai Carabinieri, che hanno organizzato un servizio mirato #Giugliano #cavallodiritorno - facebook.com facebook
Giugliano, presentata ieri Generazione progresso: al via il progetto associativo
Video Giugliano, presentata ieri Generazione progresso: al via il progetto associativo