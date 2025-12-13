Giugliano operaio morto a Taverna del Re | fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tragico si è verificato a Giugliano, dove un operaio ha perso la vita a Taverna del Re durante una manovra di retromarcia di un muletto. La scena si è consumata in pochi istanti, durante un’operazione apparentemente quotidiana, ma che ha avuto conseguenze fatali.

Bastano pochi secondi, una manovra di routine, il rumore metallico di un mezzo che si muove all’indietro. Poi il silenzio. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re, tra Giugliano e Villa Literno, dove ha perso la vita Nicola Garofalo, operaio di 63 anni, originario . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

giugliano operaio morto tavernaGiugliano, incidente sul lavoro: Operaio morto nel sito di stoccaggio di ecoballe - Un operaio di 63 anni è morto in un incidente sul lavoro a Giugliano, l’uomo è stato investito da un mezzo nel sito di stoccaggio ecoballe. quotidianodelsud.it

giugliano operaio morto tavernaGiugliano, operaio muore investito da un mezzo a Taverna del Re - Nicola Garofalo, 63enne originario di San Cipriano d’Aversa, ha perso la vita ieri pomeriggio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. ilgiornalelocale.it

giugliano operaio morto a taverna del re fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega

© Teleclubitalia.it - Giugliano, operaio morto a Taverna del Re: fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega

GIUGLIANO, OPERAIO SCHIACCIATO AL CDR

Video GIUGLIANO, OPERAIO SCHIACCIATO AL CDR