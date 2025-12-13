Giugliano operaio morto a Taverna del Re | fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega

Un incidente tragico si è verificato a Giugliano, dove un operaio ha perso la vita a Taverna del Re durante una manovra di retromarcia di un muletto. La scena si è consumata in pochi istanti, durante un’operazione apparentemente quotidiana, ma che ha avuto conseguenze fatali.

Bastano pochi secondi, una manovra di routine, il rumore metallico di un mezzo che si muove all’indietro. Poi il silenzio. Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re, tra Giugliano e Villa Literno, dove ha perso la vita Nicola Garofalo, operaio di 63 anni, originario . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Giugliano, incidente sul lavoro: Operaio morto nel sito di stoccaggio di ecoballe - Un operaio di 63 anni è morto in un incidente sul lavoro a Giugliano, l’uomo è stato investito da un mezzo nel sito di stoccaggio ecoballe. quotidianodelsud.it

Giugliano, operaio muore investito da un mezzo a Taverna del Re - Nicola Garofalo, 63enne originario di San Cipriano d’Aversa, ha perso la vita ieri pomeriggio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. ilgiornalelocale.it

Ecco com'è morto l'operaio 63enne nel sito di ecoballe a Giugliano - facebook.com facebook

Piango Nicola Garofalo, 63 anni, residente nella zona di Giugliano. morto all’interno del sito di stoccaggio delle ecoballe colpito da un mezzo e piango anche l’operaio di 27 anni morto colpito da detriti, mentre lavorava in una buca di carico a Bergamo. x.com

© Teleclubitalia.it - Giugliano, operaio morto a Taverna del Re: fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega

GIUGLIANO, OPERAIO SCHIACCIATO AL CDR

Video GIUGLIANO, OPERAIO SCHIACCIATO AL CDR Video GIUGLIANO, OPERAIO SCHIACCIATO AL CDR