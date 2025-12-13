Giugliano incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe | muore un operaio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato a Giugliano in Campania, presso un sito di stoccaggio di ecoballe. Un operaio di 63 anni ha perso la vita a seguito di un impatto con un mezzo industriale. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tragedia sul lavoro a Giugliano in Campania: un uomo di 63 anni ha perso la vita all’interno del sito di stoccaggio dopo l’impatto con un mezzo industriale. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri all’interno del sito di stoccaggio delle ecoballe di Giugliano in Campania, dove un operaio ha perso . 2anews.it

giugliano incidente sito stoccaggioIncidente nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano, morto un operaio - Incidente mortale sul lavoro nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania: secondo primi accertamenti della Polizia di Stato un operaio di 63 anni sarebbe deceduto sul colpo a seguito d ... ansa.it

giugliano incidente sito stoccaggioGiugliano, operaio muore investito da un mezzo a Taverna del Re - Nicola Garofalo, 63enne originario di San Cipriano d’Aversa, ha perso la vita ieri pomeriggio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. ilgiornalelocale.it

giugliano incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe muore un operaio

© 2anews.it - Giugliano, incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe: muore un operaio

GIUGLIANO OPERAIO SALE SULLE ECOBALLE E MINACCIA DI DARSI FUOCO

Video GIUGLIANO OPERAIO SALE SULLE ECOBALLE E MINACCIA DI DARSI FUOCO