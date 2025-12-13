Giugliano incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe | muore un operaio

Un incidente mortale si è verificato a Giugliano in Campania, presso un sito di stoccaggio di ecoballe. Un operaio di 63 anni ha perso la vita a seguito di un impatto con un mezzo industriale. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nicola Garofalo, 63enne originario di San Cipriano d'Aversa

Giugliano, operaio muore investito da un mezzo a Taverna del Re - Nicola Garofalo, 63enne originario di San Cipriano d’Aversa, ha perso la vita ieri pomeriggio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. ilgiornalelocale.it

