Giubileo dei lavoratori del mare | a Civitavecchia la Messa con il vescovo Ruzza

Il Giubileo dei lavoratori del mare si svolge a Civitavecchia, con una Messa officiata dal vescovo Ruzza, coinvolgendo uomini e donne del settore marittimo. L'evento, organizzato dalle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, è una giornata di preghiera e fraternità in vista del Natale.

Civitavecchia, 13 dicembre 2025 – Per tutte le donne e gli uomini impegnati nel settore marittimo le diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina organizzano una giornata di preghiera e amicizia in preparazione al Natale. Attraverso i relativi uffici di apostolato del mare, diretti dal diacono Fabrizio Giannini e dal sacerdote Eduardo Juarez, il vescovo Gianrico Ruzza propone il Giubileo degli operatori del mare. L’evento, che si inserisce nelle iniziative diocesane per il Giubileo della speranza, si terrà il 14 dicembre 2025 a Civitavecchia. L’appuntamento è alle 9.30 presso il pontile San Giovanni Paolo II, davanti alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, alle 10. Cdn.ilfaroonline.it Giubileo dei lavoratori del mare: a Civitavecchia la Messa con il vescovo Ruzza - Per tutte le donne e gli uomini impegnati nel settore marittimo le diocesi di Civitavecchia- ilfaroonline.it

