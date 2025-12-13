Gioventù Nazionale la carriera in Opes le palestre L’ascesa del deputato romano Marco Perissa

Marco Perissa, deputato romano eletto nel 2022 con Fratelli d’Italia, ha una carriera che unisce politica e sport. Dall’attività in Gioventù Nazionale e Opes alle esperienze nelle palestre, il suo percorso riflette un impegno sia nel mondo politico che in quello sportivo, evidenziando una figura attiva e coinvolta in diversi ambiti.

Eletto in parlamento nel 2022, nelle file di Fratelli d'Italia, c'è un altro politico che si è fatto conoscere per il suo attivismo nel mondo dello sport, sia come praticante che come dirigente. Non ha il palmares del forzista Paolo Barelli ma anche Marco Perissa, 43enne romano, è stato in.