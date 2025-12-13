' Giovanni Pisano Memoria di uno scultore' - Mostra al Palazzo dell' Opera del Duomo di Pisa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario della ricollocazione del Pulpito di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa, l'Opera della Primaziale Pisana presenta una mostra dedicata alla vita e alle opere dello scultore. L'esposizione al Palazzo dell'Opera del Duomo offre un'occasione unica per approfondire il talento e l'eredità di uno dei più importanti artisti italiani del XIII secolo.

giovanni pisano memoria di uno scultore mostra al palazzo dell opera del duomo di pisa

© Pisatoday.it - 'Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore' - Mostra al Palazzo dell'Opera del Duomo di Pisa

In occasione del centenario della ricollocazione del Pulpito (detto anche Pergamo) di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa (1926-2026), l'Opera della Primaziale Pisana presenta 'Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore', una mostra che ripercorre la riscoperta critica dello scultore tra Otto e. Pisatoday.it

Attorno a Nicola Pisano e a una piccola testa in pirite appartenuta al Museo Kircheriano

Video Attorno a Nicola Pisano e a una piccola testa in pirite appartenuta al Museo Kircheriano

giovanni pisano memoria scultoreGiovanni Pisano. Memoria di uno scultore - Una mostra al Palazzo dell'Opera del Duomo ripercorre la riscoperta critica dello scultore Giovanni Pisano tra Ottocento e Novecento. itinerarinellarte.it

giovanni pisano memoria scultoreGloria a Giovanni Pisano. Il ritorno sotto la Torre - Pisa, da oggi all’8 marzo 2026 la grande mostra allestita dall’Opera Primaziale. msn.com