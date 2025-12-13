' Giovanni Pisano Memoria di uno scultore' - Mostra al Palazzo dell' Opera del Duomo di Pisa
In occasione del centenario della ricollocazione del Pulpito di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa, l'Opera della Primaziale Pisana presenta una mostra dedicata alla vita e alle opere dello scultore. L'esposizione al Palazzo dell'Opera del Duomo offre un'occasione unica per approfondire il talento e l'eredità di uno dei più importanti artisti italiani del XIII secolo.
Attorno a Nicola Pisano e a una piccola testa in pirite appartenuta al Museo Kircheriano
