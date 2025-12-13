Giovanni Fattori e l' unità delle arti - Un omaggio alla ' macchia'

In occasione del bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, domenica 14 dicembre alle ore 16 si terrà alla Domus Mazziniana una conferenza concertante dedicata al grande artista. L'evento celebra la sua figura e il suo ruolo nell'unità delle arti, con un omaggio alla tecnica della 'macchia' e al suo contributo al realismo e all'impressionismo italiano.

Domenica 14 dicembre, alle ore 16 'conferenza concertante' alla Domus Mazziniana per il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori.Dare voce e musica alla Macchia, in un parallelismo armonico di fusioni e di interscambi di immagini?pittoriche, poetiche e musicaQuesta l'idea a cui sono partiti. Proseguono con Melodie su tela gli eventi musicali e teatrali che trasformano in un percorso all'insegna delle arti la visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Domenica 14 dicembre alle ore 17.00 sarà protagonista la delicata e potente voce di Calliope.