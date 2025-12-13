Giovanni Allevi e il ritorno alla vita | Ecco la mia filosofia del dolore

Giovanni Allevi, celebre compositore e pianista, torna a condividere la sua filosofia del dolore e della rinascita attraverso il suo nuovo progetto. Dopo un periodo di introspezione, l'artista si presenta davanti al pubblico di Bologna per presentare

Bologna, 13 dicembre 2025 – È un caloroso applauso quello che accoglie Giovanni Allevi al termine della proiezione di Back to Life al cinema Modernissimo di Bologna. Molti spettatori si alzano in piedi e subito si innesca un gioco con il pubblico. “Ditemi un aggettivo che descriva il documentario”. “Fantastico”. “Emozionante”. “Unico”. Giovanni Allevi al Modernissimo. Il video In sala c’è anche Daniele Salvatori, che sceglie “commovente”. Maestro di composizione al Conservatorio di Bologna, è stato professore di Allevi e la sua testimonianza è presente nel film. “I documentari che raccontano la vita degli artisti sono noiosi – esordisce Allevi –. Ilrestodelcarlino.it

