Giovani e adulti con disabilità nel presepe vivente dell' Aias | a Palermo un Natale che parla al cuore

A Palermo, il presepe vivente del centro Aias offre un Natale ricco di emozioni, coinvolgendo giovani e adulti con gravi disabilità. Un evento unico che celebra l’inclusione e il valore di ogni persona, trasformando il centro in un luogo di speranza e solidarietà durante le festività natalizie.

A Palermo il Natale si accende di un'emozione speciale grazie al presepe vivente del centro Aias, l'unico in città ad avere come protagonisti giovani e adulti con gravi disabilità. Non una semplice rappresentazione della Natività, ma un evento che diventa racconto collettivo, esperienza condivisa.