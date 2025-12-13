Giovane arbitra esce dal campo in lacrime la Nova Montello | Basta insulti dagli spalti

Durante una partita Under 16, una giovane arbitra è uscita dal campo in lacrime a causa degli insulti ricevuti dagli spalti. La Nova Montello condanna fermamente l’accaduto, chiedendo rispetto e tolleranza zero. La società invita i genitori e tutti i presenti a mantenere un comportamento corretto, sottolineando l’importanza di un ambiente sportivo rispettoso per i giovani atleti e gli ufficiali di gara.

Arbitro aggredito, il presidente Aia: "E' scosso, forse non tornerà in campo" - Il giovane, 15 anni, è stato picchiato da un calciatore, suo coetaneo al termine della partita fra Ginosa e Hellas Laterza: ha riportato un livido sull’occhio e un ginocchio gonfio per i colpi subiti. rainews.it

La nostra vicinanza al giovane arbitro vittima di una becera aggressione. Ci auguriamo che sia fatta giustizia e che possa tornare, con serenità, a coltivare questa passione arbitrando molte altre partite. - facebook.com facebook

La nostra vicinanza al giovane arbitro vittima di una becera aggressione. Ci auguriamo che sia fatta giustizia e che possa tornare, con serenità, a coltivare questa passione arbitrando molte altre partite. x.com

