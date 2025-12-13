Giornata della donazione | l' iniziativa del Gruppo Fratres al Centro trasfusionale

In occasione della Giornata della donazione, il Gruppo Fratres-Misericordia Arezzo ha promosso una sessione di donazione presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale San Donato, coinvolgendo la comunità in un gesto di solidarietà e supporto vitale.

Nella mattinata di oggi, il gruppo Fratres-Misericordia Arezzo ha organizzato una giornata di donazione presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale San Donato. Una “Giornata della Donazione” che è stata occasione di incontro fra i donatori e coloro che vogliono diventarlo e quelli che lo sono. Arezzonotizie.it

Giornata nazionale donazione organi, le iniziative in Umbria - 944 dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate al momento del rinnovo ... ansa.it

Giornata donazione di organi. In Umbria iniziative di sensibilizzazione negli ospedali - Una importante occasione, per la presidente Proietti, che sottolineando come le opposizioni siano ancora troppo numerose: “A livello nazionale il 40% delle persone che si sono recate quest’anno presso ... quotidianosanita.it

*Donare sangue è un atto di solidarietà che salva vite.* Domani e per tutta la settimana si svolge la Giornata della Donazione di Sangue ️. La tua partecipazione può fare la differenza per chi, in ospedale, ha bisogno di una trasfusione urgente. *P - facebook.com facebook