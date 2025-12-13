Giornali | voci su vendita di Stampa e Repubblica Barachini ha chiesto garanzie a Gedi

Si suscitano dubbi sulla possibile vendita di asset editoriali di Gedi, con particolare attenzione a La Stampa e Repubblica. Il sottosegretario Barachini ha incontrato i vertici del gruppo per ottenere garanzie, in un contesto di tensione e preoccupazione tra staff, forze politiche e istituzioni.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini ha ricevuto nella sede del Dipartimento i vertici di Gedi in relazione alla ventilata vendita di asset editoriali del Gruppo, dopo lo sciopero de La Stampa e La Repubblica indetto per oggi e la preoccupazione espressa anche dalle forze politiche ed istituzionali L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Sulla vendita de La Stampa e Repubblica interviene anche il cardinale Repole - TORINO – Non è un periodo facile per i giornali torinesi. quotidianopiemontese.it

La Stampa è in vendita e nessuno vuole comprarla - La Stampa è ufficialmente in vendita: conferme dall’editore e duro comunicato della redazione sul futuro del giornale. quotidianopiemontese.it

