Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che non è mai stato proposto di utilizzare l’oro per ridurre il debito pubblico. In occasione di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’importanza della responsabilità e della serietà come strumenti principali per affrontare le sfide economiche del Paese.

"La nostra unica arma è la responsabilità e la serietà". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. "La fiducia si conquista ogni giorno, ogni minuto sui mercati – ha aggiunto – e ha un termometro questa fiducia e cioé il fatto che i titoli del debito pubblico possano essere venduti agevolmente anche senza l’aiutino della Banca centrale europea con il competitive esasing e dello spread che è un altro termometro importante anche se non bisogna farne una malattia. La fiducia che abbiamo conquistato è patrimonio per l’intero Paese che lasciamo in eredità anche per chi verrà dopo di noi". Quotidiano.net

Giorgetti: "Mai proposto di usare l’oro per ridurre il debito" - "La nostra unica arma è la responsabilità e la serietà". quotidiano.net