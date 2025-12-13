Giorgetti | La fiducia un presidio per la crescita e gli investimenti Accordo con la Bce sull' oro
Giancarlo Giorgetti sottolinea l'importanza della fiducia come elemento chiave per la crescita e gli investimenti in Italia. In un contesto di accordi internazionali, come quello con la Bce sull'oro, il ministro dell’Economia evidenzia le strategie necessarie per sostenere lo sviluppo economico del Paese.
Per spiegare cosa serve all?Italia per continuare a crescere Giancarlo Giorgetti, ministro dell?Economia, prende in prestito la parola dell?anno scelta dalla Treccani. Fiducia. Ilmattino.it
Giorgetti: «La fiducia un presidio per la crescita e gli investimenti. Accordo con la Bce sull'oro» - Per spiegare cosa serve all’Italia per continuare a crescere Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, prende in prestito la parola dell’anno scelta dalla Treccani. ilmattino.it
Giorgetti: avanzo primario principio morale che mi riempie orgoglio - Lo ha detto il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento ad Atreju, parlando dell'e ... finanza.repubblica.it
Atreju, Giorgetti esalta il modello italiano: “Fiducia significa stabilità”. Fazzolari: “Meno sprechi, più risorse alla gente”- - facebook.com facebook
Atreju, Giorgetti esalta il modello italiano: “Fiducia significa stabilità”. Fazzolari: “Meno sprechi, più risorse alla gente” x.com
Vaccini, Concluso il secondo tavolo al Mise