Gioco d’azzardo in Italia si spendono 170 miliardi ma il Trentino resiste alle dipendenze

Sono ben 170 miliardi di euro, una cifra monstre che gli italiani, nell'arco del 2025, hanno speso complessivamente nel gioco in tutte le sue forme. Una somma pari al 7,2% del Pil nazionale, superiore all'intero budget del Paese per sanità e istruzione.?Eppure, dentro questa fotografia dai tratti.

Gioco d'azzardo in Italia: 170 miliardi spesi nel 2025, Basilicata tra le regioni più coinvolte secondo Unsic - Nel 2025 gli italiani hanno speso circa 170 miliardi di euro nel gioco, pari al 7,2% del Pil nazionale, con una media di 2.